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محافظ أسوان يشدد على المحليات بمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:44 م
المرور على المدارس
المرور على المدارس
فتح الله رضوان
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة يوميًا للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف المدن والمراكز للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواعيد شتوية 
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور اليومى للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية المقررة والتى تم الإعلان عنها من قبل. 

وقد شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة استمرار أعمال الرش والتطهير داخل المدارس والكليات والمدن الجامعية، وأيضًا بمختلف الدواوين والمنشآت الحكومية والشركات والبنوك مع الالتزام بمنع التجمعات وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وخاصة فى وسائل المواصلات العامة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للإرتقاء بمستوى النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة والأتربة، مع رفع كفاءة الإنارة بمختلف الميادين والشوارع وخاصة في محيط المدارس من أجل الإنتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد (2021/ 2022) على الوجه الأكمل.

محافظ أسوان 
كما كلف محافظ أسوان مسئولى التربية والتعليم بضرورة استمرار المرور الميدانى والجولات التفقدية لمتابعة التجهيزات الجارية بكافة المدارس بنطاق الإدارات التعليمية الخمس ومنها أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة وأعمال الرش والتطهير والقياس الحرارى وإعداد اليافطات الرئيسية ودورات المياه العمومية والفناء المدرسي والزراعات.

وقامت اللجان المتخصصة بالمديرية بالمرور الميدانى على 29 مدرسة بكوم أمبو وأسوان لتفقد الأعمال الجارية ورصد مختلف المشكلات والعقبات وتذليلها من أجل ضمان استقبال العام الدراسى الجديد بالشكل المطلوب.
محافظ أسوان يشدد على المحليات بمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية
محافظ أسوان يشدد على المحليات بمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية
محافظ أسوان يشدد على المحليات بمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية
محافظ أسوان يشدد على المحليات بمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية
محافظ أسوان يشدد على المحليات بمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية
محافظ أسوان يشدد على المحليات بمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية
محافظ أسوان يشدد على المحليات بمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية
محافظ أسوان يشدد على المحليات بمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية
محافظ أسوان يشدد على المحليات بمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية
محافظ أسوان يشدد على المحليات بمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية

الكلمات المفتاحية

محافظ أسوان المواعيد الشتوية أسوان

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