موانئ البحر الأحمر تتداول 62 ألف طن بضائع





أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانيء الهيئة اليوم شهدت تداول 464 شاحنة و62 ألف طن بضائع عامة.





وأوضحت الهيئة ان حركة الواردات شملت 1000 طن بضائع و164 شاحنة ، فيما شملت حركة الصادرات 61 ألف طن بضائع و300 شاحنة.





ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة Mandarin Grace وعلى متنها 54 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة أمل، فيما غادرت الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية، الحرية 2، دليلة كما استقبل ميناء نويبع السفينتين سينا وعمان وغادرت السفينتين آيلة وعمان .



