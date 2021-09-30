"الغضبان" يفتتح معرض "مشكاة نور" للحرف اليدوية في بورسعيد (صور)

وانتقل الأطفال المدربة بمؤسسة مشكاة نور بالقطار المتجول للاطفال "الطفطف" فى رحلة ترفيهية، وتجول بهم بشارع "طرح البحر" وصولا لمعرض الحرف اليدوية بحديقة المنتزة بحي العرب، لحضورهم ورش عمل ترفيهية وإنتاجية لتدريب الأطفال على الرسم والنحت وبعض الحرف اليدوية المناسبة لإعمارهم.



وصرحت الدكتورة نور الهدى بأن باب الإشتراك بالمعرض مازال مفتوح لجميع أبناء بورسعيد، من أصحاب الصناعات اليدوية 'الهاند ميد'، من خلال مشروع "كشك اخلاق" للإشتراك فى معرضها مجانا ودون رسوم، وذلك بتوفير المكان المناسب داخل المعرض لعرض منتجات المشتركين والترويج لمنتجاتها، مساهمة خيرية لمساعدة أبناء بورسعيد من الشباب الغير قادرين على توفير البيئة المناسبة لعرض المنتج والبيع للمستهلك.



ويذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنويرالثقافية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم إشهار 904 لسنة2019، وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وإعمار القرى، وتطوير العشوائيات، وتعديل السلوك، والصحة، ومكافحة البطالة وذلك تحت رعاية المشرف العام على مؤسسة مشكاة نور الاستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.



والجدير بالذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير هى المؤسسة الأولى في العالم التي قامت بربط المساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد، من خلال "كشك أخلاق"، وتهدف لتقديم نموذج فريد يهدف لوضع خارطة للعمل الخيري في مصر.

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، معرض الحرف اليدوية"الهاند ميد" والذيأقامتة مؤسسة «مشكاة نور»، بقيادة وحضور الدكتورة نور الهدي الجمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بحديقة المنتزة فى نطاق حي العرب.أثنى اللواء عادل الغضبان على تنظيم المعرض والمعروضات من المشغولات اليدوية، كما شارك أبناء المؤسسة بورش العمل التي تقام بالمعرض لتدريب الاطفال على الرسم الحرف اليدوية المناسبة لأعمارهم.واستمع محافظ بورسعيد إلى فريق كورال مشكاة نور ومدرسة الموسيقى، وشاهد معرض الرسم لأكتر من ١٥٠ طفل من أطفال مشكاة نور، وبحضور جمع كبير من فنانين مصر الندفنان محمد الدسوقي،الفنانه عبير الطوخي والفنانه عواطف حلمي، والفنان مجدي صبحي، والفنان ورضا ادريس، والفنات حمد عبد الجواد، والفنان محمود عامر، عادل شعبان، والفنان ومصطفى درويش، والفنانه وفاء السيد، عبير مكاوى، ونجاح حسن.