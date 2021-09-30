الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستقبل وفدًا من هيئة الاعلام والاتصالات العراقية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تنظيم الاتصالات





استقبل السيد المهندس/ حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صباح اليوم وفدًا رفيع المستوى من هيئة الاعلام والاتصالاتالعراقية برئاسة السيد الدكتور/ علي المؤيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بجمهورية العراق الشقيق وعضوية عدد من قيادات الهيئة، حيث عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا تم خلاله بحث ومناقشة آليات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تنظيم الاتصالات والأطر الخاصة بحوكمة خدمات الاتصالات بالسوق، كما استعرض الجانبان مجالات وفرص التعاون المشتركة، وأنشطة وبرامج التعاون الثنائي.









وفى بداية الاجتماع أكد المهندس/ حسام الجمل على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الجانبين مشددًا على توافر الإرادة السياسية لدى الدولتين لدفع أطر تنمية وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم الاتصالات، كما أشار الدكتور/ علي المؤيد على حرص هيئة الاتصالات والاعلام العراقية على تبادل الخبرات مع الجانب المصري لما له من خبرة واسعة وانجازات دولية في مجال تنظيم الاتصالات.









وقد ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تخطيط وإدارة الطيف الترددي والموارد التقنية وتعظيم الاستفادة منها، والأُطر واللوائح التنظيمية ومدى تلبيتها لمطالب الأسواق في ضوء التقنيات الحديثة والمتسارعة، والتنسيق المتبادل على مستوى المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية.









وفى ختام الاجتماع، جدد المهندس/ حسام الجمل تأكيده على توجيهات الحكومة المصرية الرامية لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في الجانب العراقي، مشيرًا إلى دعمه الكامل لاستمرار اجتماعات الخبراء من الجانبين في المرحلة المقبلة مما يُساعد في تنمية وتطوير خدمات سوق الاتصالات بالبلدين.



