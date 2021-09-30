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صفقة تبادلية مرتقبة بين أرسنال وإشبيلية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:00 م
اشبيلية
اشبيلية
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صفقة تبادلية محتملة بين أحد آرسنال الإنجليزي وأشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات المقبلة.

صفقة تبادلية مرتقبة بين أرسنال وإشبيلية

وأكدت صحيفة لا رازون الإسبانية أن آرسنال يسعى لمقايضة نجم هجوم الفريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت بنجم هجوم أشبيلية المغربي يوسف النصيري.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النصيري جذب اهتمام آرسنال بعد تسجيله 24 هدفا في جميع البطولات في الموسم الماضي في حين لم يشارك لاكازيت سوى في مباراة واحدة في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن آرسنال يسعى لتدعيم صفوفه بهدف العودة إلى المشاركة القارية بعد الفشل التاريخي في التأهل لإحدى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 26 عاما.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بعد بداية كارثية حقق آرسنال 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

الكلمات المفتاحية

صفقة تبادلية رياضة اشبيلية ارسنال

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