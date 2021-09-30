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صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:00 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير مغربية، أن وليد الكرتي نجم خط وسط فريق الوداد البيضاوي المغربي، لن يرحل عن الفريق خلال الموسم الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن مسؤولي نادي الوداد أغلقوا المفاوضات مع نادي بيراميدز، الذي كان يرغب في الحصول على توقيع اللاعب، مؤكدة أن اللاعب لن يغادر صفوف الوداد.

وكان بيراميدز قد عرض مليون دولار على الوداد من أجل الحصول على خدمات وليد الكرتي.

وجاء فشل انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز ليوجه ضربة قوية لآمال عبدالله السعيد في الرحيل إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات مع نادي الوداد من أجل الحصول على توقيع الكرتي في الفترة الماضية، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

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صفقة بيراميدز بيراميدز الوداد الكرتي

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