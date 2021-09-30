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ظهور صورة نادرة لإبنة ياسمين عبد العزيز والجمهور: "شبهها"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:04 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
رنا حسين


ظهور نادر لإبنة الفنانة "ياسمين عبد العزيز" في صورة نشرتها "مي العيدان" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائله:"ابنة الفنانه ياسمين عبدالعزيز.. ماشاء الله نسخه منها".


أثارت الصورة تفاعل العديد من المتابعين مؤكدين أن هناك شبه كبير بين "ياسمين عبد العزيز" وابنتها "ياسمين حلاوة" واثنى الجمهور على جمال الفتاة التي أصبحت شابة.


يذكر أن الفنانة "ياسمين عبد العزيز" وصلت مصر منذ عدة أيام بعد عودتها من سويسرا بعد إستكمال رحلة علاجها وذلك بعد مرورها بوعكة صحية نتيجة بعد خضوعها لعملية إزالة تكيسات المبايض.



وكانت أعلنت "ياسمين" في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، عن تعافيها بشكل كامل، ووجهت رسالة إلى الجمهور في مصر والوطن العربي الذين ساندوها في أزمتها الصحية بالدعاء لها.
ظهور صورة نادرة لإبنة ياسمين عبد العزيز والجمهور: "شبهها"
ظهور صورة نادرة لإبنة ياسمين عبد العزيز والجمهور: "شبهها"

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