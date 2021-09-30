Advertisements

خبير بمنظمة الصحة العالمية: التلاعب بالسوق وراء بطء حملة اللقاحات العالمية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
وكالات
 
قال مسؤول رفيع المستوى بمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن بطء وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلدان الفقيرة يرجع إلى نقص اللقاحات، وهو ما يرجع بدوره جزئيا إلى التلاعب بالسوق.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، طالب بروس ايلوارد مستشار الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية للأمور الخاصة بالتطعيم، بمزيد من الشفافية من شركات التصنيع حول إنتاجها وإمداداتها.

 وقال إن هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 10% من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الجاري، لن يتم تحقيقه. وأشار إلى أن هناك عشرات من البلدان، ولا سيما في أفريقيا، لاتزال أقل من تلك النسبة بكثير.

 ومن بين أمور أخرى، يتولى إيلوارد مسؤولية مبادرة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفاكس) التي تسعى لضمان التوزيع العادل لللقاحات في جميع أنحاء العالم.


 وقال إيلوارد إن البلدان الغنية كانت مشاركة، ولكن عندما أصبحت اللقاحات متاحة أخيرا، عقدوا صفقات منفصلة مع المصنعين.
 
وأضاف أن كوفاكس وقعت عقودا لتوريد مئات الملايين من جرعات اللقاح، ولكنها تنتظر التسليم، وقد تلقى البرنامج ما مجموعه 8ر9 مليار دولار لشراء جرعات من اللقاح.

وأوضح ايلوارد لـ (د.ب.أ) إن "شخصا ما يتلاعب بالسوق". "أكبر مشتر يمتلك الأموال، ووقع عقودا ولكن لا يتم التوريد - هناك شيء غريب يحدث في السوق"، مؤكدًا إنه يرى أن تعظيم الأرباح هو الدافع  وراء ذلك. 

 وتقول شركات التصنيع من ناحية أخرى إنها سلمت الجرعات وفقا للطلبات.

ووقعت حكومات البلدان الغنية عقودها في وقت أبكر من تعاقدات مبادرة كوفاكس.

ورد إيلوارد بأن الحكومات التي تم تزويدها بشكل جيد كان بإمكانها ضمان توجيه المزيد من الطلبات إلى كوفاكس بدلا من أن ارسالها إليها.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز الودية بث مباشر اليوم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. ضربة قاضية تضرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يُغري نجم الفريق براتب خرافي للتجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - نجمي برشلونة يُعلقان على أنباء إقالة كومان

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ 39 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يعلق على عقد الشناوي المسرب

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:10 م

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

04:00 م

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

07:00 م

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

05:00 م

برشلونة يحسم مصير كومان

06:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements