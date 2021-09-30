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"المقرحي" عن إجهاض مخطط إعادة تنظيم الإخوان: "ضربة استباقية" (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:04 م
اللواء فاروق المقرحي
اللواء فاروق المقرحي
شيماء حسن
علق اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على نجاح جهاز الأمن الوطني في إجهاض مخطط إعادة إحياء تنظيم الإخوان الإرهابي، قائلًا: "ضربة استباقية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني الذي لا يرى النوم في سبيل المحافظة على أمن واستقرار البلاد ومتابعة العصابة الإرهابية".

إجهاض مخطط إعادة تنظيم الإخوان 
وأضاف "المقرحي" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هذه العصابة الإرهابية منذ إنشائها لا تتوانى في سبيل الوصول إلى كرسي الحكم اتخاذ كل الأساليب لزعزعة الأمن في البلاد بعد الفترة من 25 يناير 2011 وحتى يومنا هذا مدعومين بأجهزة مخابرات من الخارج.

وتابع: "الضربة التي قامت بها الأجهزة الأمنية وأسفرت عن كسر ذراع هذه العصابة الإرهابية وضبط الإرهابي يحيى مهران الذي يتردد على الفضائيات كل يوم وتخرج زوجته وابنته اللتين تدعيا أنه مريض وأنه لا علاقة بالإخوان بل تاريخه يقول أنه إخواني صميم من الخال إلى الأب وكان يمول العصابة الإرهابية منذ وجودهم في اعتصامي رابعة والنهضة".

وزارة الداخلية 
وكانت أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية لزعزعة أمنه واستقراره.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس أن قطاع الأمن الوطني يتمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وأوضح البيان أن المعلومات أكدت استغلال الإخواني يحيى مهران إحدى الشقق السكنية بحدائق الأهرام في إخفاء أموال التنظيم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الإخواني يحيى مهران وعثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار وعملات أخرى وكمية من الذخائر.

ولفت إلى أن صفوان ثابت كلف يجيى مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية للتنظيم.

ونوه البيان إلى أن المعلومات أشارت إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث يجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

اللواء فاروق المقرحي الأمن الوطني الإخوان

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