Advertisements

"قولولي" .. نجل المنتج محمد حسن رمزي ونهاد رمزي يقدم أغنية لوالديه  (صور)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:55 م
نجل محمد حسني رمزي
نجل محمد حسني رمزي
يارا أحمد


قام المطرب الشاب حسن رمزي، نجل المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي وشقيق الفنان شريف رمزي والمنتجة شهد رمزي بتصوير كليب جديد يحمل اسم "قولولي" وهو الكليب الذي يقدمه لوالديه المنتج الكبير ووالدته المنتجة نهاد رمزي .

وكليب "قولولي" هو غناء وكلمات وألحان حسن رمزي وهندسة صوتية طاهر صالح توزيع مشترك بين حسن رمزي وطاهر صالح؛ إضافة إلي ذلك يحاول حسن رمزي العودة إلي الغناء من خلال هذا الكليب الذي يحمل رسائل عن الاب والام والذكريات معهم .

وقال حسن رمزي في تصريحات صحفية اليوم؛ أن الكليب فكرته وشاركه في الاخراج احمد عاشور؛ وتم الاستعانة ببعض الصور الخاصة للعائلة؛ مشيرا إلي أن الكليب سيكون مفاجأة للجمهور؛ وذلك من خلال الكلمات والمزيكا الجديدة التي يقدمها .

وأوضح رمزي في تصريحاته قائلا: "الكليب سوف يتم إصداره خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل؛ وهو الكليب السادس له في مشواره الغنائي بعدما قدم عدد من الكليبات الغنائية المختلفة؛ منها كليب "لازم؛ وداني؛ يا ويلك؛ وقف بينا الزمان؛ سيرتك".

يذكر أن حسن رمزي هو نجل المنتج محمد حسن رمزي مؤسس غرفة صناعة السينما المصرية وهو ثاني رئيس له؛ ووالدته هي المنتجة والكاتبة نهاد رمزي التي كتبت قصة فيلم "حب البنات"، والذي قام ببطولته كل من أشرف عبد الباقي وحنان ترك وليلى علوي، كما كان لها تجربة في الإنتاج من خلال فيلم "الحياة منتهي اللذة" من بطولة حنان ترك ومنة شلبي.

الكلمات المفتاحية

نجل محمد محسن رمزي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يوم

عاجل - لابورتا يتخذ قراره النهائي بشأن إقالة كومان

منذ ساعة و نصف

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 15 ساعة

الزرع سيموت والمياه ستختفي.. مفكر يحذر من كارثة بعد كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 7 ساعات

محمد شريف "الحريف" ماكينة أهداف لا تتوقف (أرقام)

منذ ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. "شريف" يرسم البسمة على وجه كيروش بهدف ثان لمصر(فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تعرف على سبب رفض رامي عاشور زواج شقيقه من نيللي كريم

منذ 43 دقيقة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تامر حسني ينحت كليبا قديما فى "عيش بشوقك"

احتفالاً بالعام الجديد.. مراد ترك يجمع راندا البحيري بسيف عامر في كليب سينمائي (صور)

شذى حسون تغني "واعر" من ألحان الموسيقار طلال

"الفجر الفني" ينشر تفاصيل أغاني ألبوم تامر عاشور الجديد "أيام"

جاد شويري: هذه الكليبات الأقرب لقلبي

كواليس تسجيل محمد محيى أغنية جديدة بعنوان "بعدنا"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

عاجل - لابورتا يتخذ قراره النهائي بشأن إقالة كومان

10:40 م

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

10:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

08:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements