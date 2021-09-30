المخرج أحمد خالد أمين يروج لحلقته مع عمرو الليثي في" واحد من الناس"

روج المخرج أحمد خالد أمين لحلقته اليوم في برنامج " واحد من الناس" عبر حسابه الشخصي على " فيسبوك".



نشر احمد خالد صورة لابطال العمل من كواليس الحلقه معلقًا:"مع عمرو الليثي واحد من الناس قلب مفتوح علي قناه الحياه يوم السبت ١٠ مساء".





ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي أبطال حكاية " قلب مفتوح " من مسلسل " ورا كل باب" في تمام الساعة العاشرة على قناة الحياة.





الحكاية تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين بطولة فيدرا،كمال أبو ريه،رانيا ملاح،ميدو عادل،نور إيهاب.