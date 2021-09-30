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المخرج أحمد خالد أمين يروج لحلقته مع عمرو الليثي في" واحد من الناس"
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:57 م
آيه عبد العزيز
روج المخرج أحمد خالد أمين لحلقته اليوم في برنامج " واحد من الناس" عبر حسابه الشخصي على " فيسبوك".
نشر احمد خالد صورة لابطال العمل من كواليس الحلقه معلقًا:"مع عمرو الليثي واحد من الناس قلب مفتوح علي قناه الحياه يوم السبت ١٠ مساء".
ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي أبطال حكاية " قلب مفتوح " من مسلسل " ورا كل باب" في تمام الساعة العاشرة على قناة الحياة.
الحكاية تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين بطولة فيدرا،كمال أبو ريه،رانيا ملاح،ميدو عادل،نور إيهاب.
نشر احمد خالد صورة لابطال العمل من كواليس الحلقه معلقًا:"مع عمرو الليثي واحد من الناس قلب مفتوح علي قناه الحياه يوم السبت ١٠ مساء".
ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي أبطال حكاية " قلب مفتوح " من مسلسل " ورا كل باب" في تمام الساعة العاشرة على قناة الحياة.
الحكاية تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين بطولة فيدرا،كمال أبو ريه،رانيا ملاح،ميدو عادل،نور إيهاب.