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المخرج أحمد خالد أمين يروج لحلقته مع عمرو الليثي في" واحد من الناس"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
روج المخرج أحمد خالد أمين لحلقته اليوم في برنامج " واحد من الناس" عبر حسابه الشخصي على " فيسبوك".

نشر احمد خالد صورة لابطال العمل من كواليس الحلقه معلقًا:"مع عمرو الليثي واحد من الناس قلب مفتوح علي قناه الحياه يوم السبت ١٠ مساء".


ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي أبطال حكاية " قلب مفتوح " من مسلسل " ورا كل باب" في تمام الساعة العاشرة على قناة الحياة.


الحكاية تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين بطولة فيدرا،كمال أبو ريه،رانيا ملاح،ميدو عادل،نور إيهاب.

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قلب مفتوح الفجر اخبار الفجر الفني احمد خالد امين

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