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مصرية تنافس فى انتخابات بلدية إيطاليا:"هدفي تحسين صورة المسلمين في أوروبا"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:12 م
مريم علي
مريم علي
كساب أحمد
قالت مريم علي، المصرية المرشحة في انتخابات البلدية بروما، إنها ولدت في إيطاليا، لكن والداها مصريان ويحافظان على هويتها المصرية والعربية، مضيفة أن الإيطاليين ينظرون لنا على أننا أجانب، لكنني رغم ذلك رشحت نفسي في انتخابات البلدية.

وأضافت "علي" خلال مداخلة عبر "سكايب" من روما مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "بدون حظر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن كل شخص مصري يعيش خارج بلده أن يكون فخورا بكونه مصريا، ويواجه الصعوبات لتحقيق النجاح.

وأشارت إلى أنها دخلت السياسية لتغيير أفكار أؤمن بها، وحتى أثبت لهم أن المرأة حرة في ارتداء الحجاب أو ما تريد، موضحة "كوني مصرية وارتدي الحجاب لا يقلل من فرصتي في الفوز بانتخابات البلدية".

وتابعت: "كنت أعلم أنهم سينتقدون كوني مصرية أو عربية أو حتى مرتدية للحجاب، لكن ورغم ذلك مستمرة في المنافسة حتى أرسل رسالة إلى المرأة العربية بأنها تستطيع تحقيق ذاتها ومواجهة المجتمع في أي مكان، مشيرة إلى أنها تستهدف تحسين صورة المسلمين في أوروبا، وتوضيح فكرة أنهم يستطيعون الوصول إلى أبعد المناصب في الدول الأوروبية وليسوا إرهابيين كما يدعي البعض: "أتمنى أن تصل رسالتي إلى العالم".

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