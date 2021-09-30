باحث يفجر مفاجأة عن دلالة ضبط مخطط إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي



وأشار "غنيم"، خلال لقاء خاص غبر فضائية ""، مساء الخميس، إلى أن جماعة الإخوان لديهم مصادر متعددة لتمويل مشروعاتهم منها شركات غير مملوكة للجماعة ولرجال أعمال غير منتسبين للجماعة ولكن أموالهم توجه لأنشطة الجماعة، لافتا إلى أن التوصل الجهات الأمنية لهذا الجناح يؤكد أن الأجهزة الأمنية يقظة جدا، وبمثابة ضربة للعمود الفقري للجماعة.





وأوضح أن يحيى مهران أحد العاملين مع صفوان ثابت، وكان مهمته اخفاء هذه الأموال، وإعادة تدويرها، ولهذا اتجه إلى منطقة حدائق الأهرام وهى منطقة غير معروفة، مؤكدا أن جماعة الإخوان عندما انهارت في 30 يونيو انهارت أيضا في الدول العربية.





ونوه بأن ضبط تلك الاموال اليوم دليل على استمرار محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للقيام بأنشطة إرهابية داخل مصر.



عقب ماهر فرغلي، الخبير في شئون الحركات الإرهابية، مخطط إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي وضبط ملايين الدولارات، قائلا إن جماعة الإخوان تعمل على 4 أجنحة ومنهم جناح اقتصادي، وهو أخطرهم حيث يتولى تمويل أنشطة الجماعة.