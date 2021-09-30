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ختام أولى مراحل تدريب المعلمين على مهارات التدريس الحديثة بجامعة المنصورة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهدت جامعة المنصورة، اليوم الخميس، ختام المرحلة الأولي من فعاليات برنامج تدريب تنمية مهارات التدريس الحديثة " The Teacher"، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعه والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبدعم الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب والدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية، والذي نظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة بالتعاون مع مدارس الدلتا الأمريكية.

يمثل برنامج التدريب تجسيد حقيقي للتعاون المشترك بين الجامعة وأصحاب الخبرات من سوق العمل، حيث استهدف التدريب إعداد كوادر من خريجي كليات التربية والآداب للعمل وفق منظومة التدريس الحديثة في ظل تفعيل منظومة التدريس المبني علي المهارات ومنظومة التعليم الإلكتروني.

شهد البرنامج التدريبي عدة مراحل بداية من اختيار المتدربين وفق اختبار الجدارات والمبني علي إيجاد حلول للمواقف التدريسية المختلفة، مرورا بقياس المستوي المهاري لإجادة اللغة الإنجليزية. حيث يتضمن التدريب تسليط الضوء علي استراتيجيات التدريس الحديثة وما يرتبط بها من طرق التقييم والمتابعة، إلي جانب آليات المشاركة والتفاعل والتدريس أونلاين.

أشار الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب بأن هذه الدورات وما يماثلها ثمرة من ثمرات التعاون الدائم والمستمر والمشترك بين قطاعات ووحدات ومراكز جامعة المنصورة ومؤسسات المجتمع المدني، وهو تعاون يهدف بشكل مباشر إلى تنمية وتطوير مهارات خريج كلية الآداب وإعداده للمنافسة الجادة في سوق العمل والارتقاء بأدائه ورفع كفاءته ومهارته، وفتح قنوات للتواصل مع الخريج لتوفير فرص العمل المناسبة له في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ من أجل بناء خريج متكامل معتز بذاته وبوطنه ومستنير ومسئول ومبدع وقادر على التعامل التنافسي مع الكيانات إقليميا وعالميا.

كما أكد الدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية على أهمية تلك البرامج وضرورتها العصرية وقدرتها علي تمكين الطالب المعلم -في ظلها- من مقومات الاحترافية المهنية.

ومتطلبات إعداد المعلم الدولي مما يسهم في إثراء الجدارات العلمية والقيادية والفنية والتصورية والشخصيه والإنسانية الواجب تمكين الطالب المعلم منها وحاجة سوق العمل المحلي والدولي إليها.

كما أشار الدكتور أسامة ابوالنصر مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بأن جامعة المنصورة هذا الصرح العظيم دائما ما يفتح أبوابه لأصحاب المؤسسات وخبراء سوق العمل لبناء نموذج حقيقي للتعاون قادر علي تطوير قدرات الشباب بما يتماشى مع متطلبات رؤية مصر ٢٠٣٠. وأضاف بأن نموذج التعاون مع مدارس الدلتا في ظل ما نلمسه من تغيير حقيقي علي المستوي المهاري والسلوكي للمتدربين هو انطلاق لسلسلة من الشراكات المبنية علي استراتيجية التدريب من أجل التوظيف، كما نرحب دائما بالشراكات مع المؤسسات الفاعلة في سوق العمل في مختلف القطاعات لتنفيذ برامج مماثلة.

وأشارت أسماء ربيع المدير التنفيذي لمدارس الدلتا الأمريكية بأن نموذج التعاون يأتي انطلاقا من المسئولية المجتمعية لمؤسسة الدلتا للتعليم، وأن برنامج التدريب هو خلاصة الممارسات الفعلية لخبراء قطاع التدريس في المدارس وفق متطلبات استراتيجية وزارة التربية والتعليم.

الجدير بالذكر انه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج داخل المدارس خلال شهر أكتوبر ٢٠٢١.
ختام أولى مراحل تدريب المعلمين على مهارات التدريس الحديثة بجامعة المنصورة
ختام أولى مراحل تدريب المعلمين على مهارات التدريس الحديثة بجامعة المنصورة
ختام أولى مراحل تدريب المعلمين على مهارات التدريس الحديثة بجامعة المنصورة
ختام أولى مراحل تدريب المعلمين على مهارات التدريس الحديثة بجامعة المنصورة
ختام أولى مراحل تدريب المعلمين على مهارات التدريس الحديثة بجامعة المنصورة
ختام أولى مراحل تدريب المعلمين على مهارات التدريس الحديثة بجامعة المنصورة
ختام أولى مراحل تدريب المعلمين على مهارات التدريس الحديثة بجامعة المنصورة
ختام أولى مراحل تدريب المعلمين على مهارات التدريس الحديثة بجامعة المنصورة

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وزارة التربية والتعليم كليه التربيه جامعة المنصورة تدريب المعلمين اخبار مصر

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