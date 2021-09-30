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إغلاق كلي لطريق الواحات 30 يوما.. تعرف على السبب والتحويلات البديلة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:26 م
طريق الواحات
طريق الواحات
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لطريق الواحات في الإتجاة القادم من طريق الفيوم اتجاه طريق مدينة الواحات في المنطقة المحصوره بين ميدان الواحات حتي ماقبل نقطه التفتيش لمدة 30 يوما.

ونوهت الإدارة أن ذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الإجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وكذا رفع كفاءة وتطوير طريق الواحات في الإتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية بطول مايقرب من (5 كم).

وأشارت الإدارة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ماقبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية وذلك لمدة (30) يوم إبتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة 1 أكتوبر، وحتى صباح  الأحد 31 من نفس الشهر، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأوضحت الإدارة أنها قامت بإجراء التحويله المرورية الآتية للتسهيل علي المواطنين: 

- حركة المركبات القادمة من ميدان المصانع وكوبري السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات وترغب بالسير إتجاه مدينة الواحات تقوم بالسير يمينا اتجاه طريق الخدمه بطريق الواحات بعد استحداث مخرج من الطريق السريع إتجاه الطريق البطـي قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى.

- استكمال السير بالطريق البطئ حتى المناطق المواجهه لمصنع الشرقية للدخان ثم العودة مره أخرى يسارا إتجاه طريق الواحات السريع عن طريق مخرج من الطريق البطئ إتجاه الطريق السريع وإستكمال السير إتجاه مدينة الواحات.

ونوهت الإدارة أنها قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وكافة وسائل الأمن الصناعي تيسيرا على المواطنين وحفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزه بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية بمحيط موقع الأعمال.

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