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التعادل السلبي يحسم موقعة الزمالك وبيراميدز الودية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:15 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
محمد زويد
تعادل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مع نظيره الزمالك في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة منذ قليل.

وشهدت أحداث المباراة أهدار العديد من الفرص من قبل الفريقين، وشهد اللقاء مشاركة العديد من اللاعبين الأساسيين الفريقين.

وبداء بيراميدز اللقاء بالتشكيل الآتي :


حراسة المرمى: مهدي سليمان 

خط الدفاع: عبد الله مجدي - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحي 

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر  - ايريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن 

خط الهجوم: محمود وادي.

بينما بداء الزمالك بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - عبد الله جمعة - حمزة المثلوثي 

خط الوسط: محمود عبد العزيز - أشرف بن شرقي - أوباما - أمام عشور - أوناجم - أحد عناصر الشباب 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

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