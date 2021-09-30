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هدف واحد يسعي ريال مدريد وبرشلونة لتحقيقه في جولة الليجا المقبلة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:30 م
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
وكالات
بعد تعثرهما في دوري أبطال أوروبا يسعى ريال مدريد وبرشلونة لمصالحة الجماهير في الدوري الإسباني في الجولة الثامنة التي تشهد الملاعب فيها حضورا جماهيريا كاملا لأول مرة.

والمهمة الأصعب تنتظر برشلونة، سادس الترتيب حاليا بـ12 نقطة، في أقوى منافسات الجولة، التي تتوقف بعدها البطولة بسبب الارتباطات الدولية، حيث يحل ضيفا السبت على حامل اللقب أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بـ14 نقطة.

وتأتي هذه المواجهة في خضم الأزمة التي يشهدها النادي الكتالوني بسبب الأداء الباهت لاسيما بعد خسارته على يد بنفيكا الأربعاء بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال، ليسقط للمباراة الثانية على التوالي في البطولة وبنفس النتيجة بعدما خسر أمام بايرن ميونخ في الجولة الأولى.

في المقابل يخوض أتلتيكو المباراة منتشيا بالفوز على ميلان 2-1 في دوري الأبطال .

وفي هذا اللقاء يصطدم الفرنسي أنطوان جريزمان لأول مرة مع برشلونة الذي رحل عنه في بداية الموسم معارا للروخيبلانكوس.

ومن ناحيته يحل ريال مدريد متصدر الليجا بـ17 نقطة ضيفا على إسبانيول الأحد بعد سقوطه على يد الفريق المفاجأة في دوري الأبطال هذا الموسم شريف تيراسبول المولدوفي بهدفين مقابل هدف .

وكان الريال، الذي لم يخسر أي لقاء بالبطولة حتى الآن ويتطلع لتحسين صورته بعد خسارته في التشامبيونز ليج وتعادله أمام فياريال في الجولة الماضية من الليجا، قد تمكن من هزيمة إسبانيول في 12 من آخر 13 زيارة لملعبه.



أما ريال سوسييداد، صاحب المركز الثاني في الليجا بفارق نقطة عن ريال مدريد، الذي يعاني من كثرة الإصابات فتنتظره مهمة سهلة الأحد حين يحل ضيفا على خيتافي متذيل الترتيب بلا رصيد.

ويحل إشبيلية صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد ، ضيفا على غرناطة صاحب المركز الثالث من القاع بثلاث نقاط.

ويتطلع الفريق الأندلسي لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في الليجا والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم.

وتنطلق الجولة غدا الجمعة بلقاء أتلتيك بيلباو-ألافيس وتستكمل السبت بمواجهات أوساسونا- رايو فاييكانو، ريال مايوركا-ليفانتي، قادش-فالنسيا، أتلتيكو مدريد-برشلونة.

وتختتم الجولة الأحد بمباريات إلتشي -سيلتا فيجو، فياريال-ريال بيتيس، خيتافي -ريال سوسييداد، غرناطة-إشبيلية.

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