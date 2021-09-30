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أول قرار من إيهاب جلال بعد التعادل أمام الزمالك

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:29 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة بعد المباراة الودية أمام الزمالك.

بيراميدز راحة ٢٤ ساعة .. ومعسكر إعداد بالقاهرة 

وتعادل بيراميدز مع الزمالك وديا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي الفرعي في إطار الإعداد للمرحلة المقبلة والمواجهات الأفريقية والتجهيز للموسم المحلي الجديد.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية في إطار معسكر مغلق بالقاهرة خلال الفترة من ٢ وحتى ١٠ أكتوبر المقبل على أن يخوض الفريق تدريباته اليومية بملعبه بالدفاع الجوي داخل المعسكر المغلق.

الكلمات المفتاحية

ايهاب جلال الزمالك اخبار الرياضة

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