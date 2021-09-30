سامي مغاوري بكشف كواليس دخوله مجال التمثيل بسبب أحمد زكي

تحدث الفنان سامي مغاوري عن بداياته، خلال ندوته التي أقيمت اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح.



وقال سامي مغاوري، خلال الندوة، إنه بدأ خوضه في تجربة التمثيل وهو في عمر السبع السنوات، مشيرًا إلى أنه اكتشفه خاله المخرج أحمد زكي وقدمه في مسلسل إذاعي، ثم شارك في عمل مسرحي، وتوالت الأعمال التي بها في الإذاعة والمسرح إلى مرحلة ما قبل دخوله الجامعة.



وتابع سامي قائلا: "تأثرت كثيرا بفيلم تاريخي وكان يقلده في أثناء وقوفه في البلكونة، وعنده رأني الفنان الراحل أحمد زكي قالي أنت بتحب التمثيل؟ قولتله أه، قالي أنت بتمثل؟ قولتله لأ، قالي خلاص بكرا هاخدك معايا".



وتابع مغاوري: " بدأت أدواري في بدايتي بأعمال شريرة وليست كوميديا، وأنا مش مصنف نفسي كوميديان أنا بلعب شخصية بأبعادها وبيسعدني جدا كلمة الممثل فقط دون تصنيف.



وكشف سامي مغاوري، خلال الندوة، مشاركته في مسلسل اللعبة 3 مع الفنان شيكو وهشام ماجد، مشيرًا إلى أنه بدأ تصوير المسلسل والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل وتحديدًا في شهر ديسمبر المقبل.



