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سامي مغاوري يكشف عن موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:00 م
سامي مغاوري
سامي مغاوري
يارا أحمد



كشف الفنان سامي مغاوري، موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل اللعبة،حيث يعكف على تصويره في الفترة الحالية، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا بأجزائه الماضية فور عرضه على المنصات الإلكترونية وقنوات التلفزيون.

قال سامي مغاوري  خلال ندوته على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح بدورته الـ 14 في المجلس الأعلى للصحافة في دار الأوبرا المصرية، إنه يصور في الفترة الحالية مسلسل اللعبة 3 مع أبطاله، والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل وتحديدًا في شهر ديسمبر المقبل.

وشهد فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي وجود ندوتين للمكرمين، منها ندوة الفنان سامي مغاوري، بالإضافة إلى 5 عروض مسرحية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر التي تحمل اسم الكاتب المصري ويرأسها الفنان يوسف إسماعيل.

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