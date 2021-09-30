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اتحاد بنوك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف البحرين

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
شريف بدر
وقع اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم من أجل تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز أواصر التعاون المصرفي في كافة المجالات خاصة مجال التحول الرقمى والحوكمة والتشريعات المصرفية.

وأوضح الاتحاد في بيان صادر اليوم الخميس، أن ذلك التوقيع يسهم في الدفاع عن مصالح البنوك والمؤسسات المالية وإبراز دورها في برامج التنمية المستدامة من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الرقابية وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الترويج الفعال لمساهمتها الفعالة في الترويج واستقطاب الاستثمارات.

عقد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر اجتماعاً مع عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، وذلك في إطار حرص اتحاد بنوك مصر على دعم العلاقات المصرفية مع اتحادات المصارف بالدول العربية.

وأكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، على حرص الاتحاد على دعم العلاقات الثنائية بين الاتحاديين، كما اقترح قيام رؤساء اللجان من الجانبين بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات.

وتوقع أن تنعكس جهود التنسيق بين الاتحادين بالنفع على القطاع المصرفى فى البلدين ، وأشار إلى قوة القطاع المصرفى المصرى الذى استطاع الصمود رغم أحداث 2011 وتبعات انتشار كوفيد 19 واستطاع تحقيق أرباح أكثر من ممتازة ودعم المراكز المالية له بقوة مما جعله جاذب للعديد من البنوك الخليجية، وأشاد سيادته بقوة القطاع المصرفى البحرينى.

وقد أعرب عن تفاؤله بتعزيز التعاون بين الاتحاد وجمعية مصارف البحرين ، مؤكدًا حرص اتحاد بنوك مصر على المضي قدما في تفعيل بنود مذكرة تفاهم بين اتحاد بنوك مصر وجمعية مصارف البحرين تشمل تبادل المعلومات ومصادرها وقواعد البيانات بين الطرفين، والتنسيق على مستوى الإدارات التنفيذية واللجان التابعة لهما من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث المشتركة.

وذكر أن ذلك بالإضافة إلى التعاون في مجال تنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بتأهيل الكوادر المصرفية بما يتفق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين .

من جانبه قال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين أن هذه المذكرة تأتي رغبةً من الطرفين في تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في مجالات عقد الندوات والمؤتمرات والورش والفعاليات والبحوث والدراسات والتدريب وتبادل الخبرات على مستوى اللجان التابعة لهما.

وأوضح عدنان أن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار لـ 216 مشروعًا، وتشغل المملكة المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، كما أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي.

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