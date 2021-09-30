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"الأرصاد": تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، إن المواطن عليه أن يستمر في ارتداء الملابس الصيفية، ويتخذ بعض الإجراءات الاحترازية مثل عدم تشغيل المراوح طوال اليوم، خاصة أن هناك نسمات من البرودة تحدث ليلًا.

هيئة الأرصاد
وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المواطن سيشعر بالبرودة بشكل كبير في نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر من عدم تشغيل التكيفيات ليلًا لعدم الإصابة بالبرد.

شبورة مائية
ولفت إلى أن هناك إمكانية لتكوين شبورة مائية على الطرق مبكرًا، ولذلك يجب أن يكون عبور المشاة من الطرق المخصصة، خاصة على الطرق السريعة.

الكلمات المفتاحية

شبورة مائية الطقس الأرصاد

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