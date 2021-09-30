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تركيا: ناقشنا مع "بوتين" التعاون في مجال الفضاء

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه ناقش مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثاتهما في سوتشي، التعاون في مجال الفضاء بما في ذلك إطلاق صواريخ من المنصات البحرية والبرية.

ونقلت قناة "NTV" التركية عن تصريح لأردوغان أدلى به أمام الصحفيين الأتراك على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة رسمية لسوتشي أمس الأربعاء: "يؤيد السيد بوتين العمل بالتعاون مع تركيا في مجال الفضاء. وستعمل على ذلك وفودنا وسنحدد خارطة طريق في هذا المجال".

وأضاف: "توجد هناك أفكار حول التعاون في مجال الفضاء على نطاق أكثر تقدم. وقدم الجانب الروسي اقتراحا بشأن عمل مشترك على إنشاء منصتين لإطلاق صواريخ ستقع إحداهما على الأرض والثانية في البحر".

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