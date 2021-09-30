وادى دجله يستضيف بنها في إفتتاح مبارياته بالقسم الثاني





يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجله بقياده عبدالباقي جمال نظيره فريق بنها بقياده عيد مرازيق في المباراه المقرر لها الثانية والنصف من عصر الجمعه مطلع أكتوبر، بملعب المقاولون العرب، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري القسم الثاني المجموعة الثانية مجموعة القاهرة .





وتعاقد مجلس إدارة نادي وادى دجله بقياده عبدالباقي جمال مع كلا من لاعبا الداخلية علي حسين ومصطفى طلعت وعبد الرحمن جنديه لاعب بتروجت وزد ويوسف شعبان لاعب خط وسط الشرقية للدخان وأحمد الالفي لاعب اسوان ومحمد كماتشو لاعب زد والزمالك وأحمد رفعت هاف الدخان وكالوشة ويوسف عاطف و مصطفي الياس و ستانلي أوهاويتشي لاعب الزمالك السابق ومصطفي شبيطه لاعب المقاصه وعوده التونسي رفيق كابو من اعارته لسموحه.



ويضم دجله العديد من الاسماء التي شاركت معه في الدوري مثل مسعد عوض ومحمد رضا وابراهيم عايش ونادر هشام وعمرو صالح.