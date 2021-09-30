Advertisements

جدول زمنى لتخصيص السيارات الجديدة بمبادرة "إحلال المركبات"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال السيارات بوزارة المالية، المدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أن هناك جدولًا زمنيًا لتخصيص السيارات الجديدة خلال الأشهر المقبلة للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات؛ وذلك بعد الأزمة العالمية لنقص الرقائق الإلكترونية التي حدثت في صناعة السيارات، وأدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في العديد من شركات تصنيع السيارات حول العالم بنسبة تتجاوز ٤٠٪ وفقًا للتقارير الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، وآخرها التقرير الصادر عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الأمر الذى ألقت معه الأزمة بظلالها على شركات السيارات المشاركة في المبادرة.

وأضاف أن شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات المصنعة لماركتى «BYD & Lada» تكون بنهاية سبتمبر الحالى قد انتهت من تخصيص ٦٠٠ سيارة جديدة، وتستهدف نفس معدل التخصيص خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢١، بينما تكون شركة نيسان موتورز إيجيبت المصنعة لماركتى «SUNNY & SENTRA» بنهاية الشهر الحالى قد انتهت من تخصيص ٥٥٠ سيارة جديدة، وتستهدف نفس المعدل خلال أكتوبر ونوفمبر، وتكون أيضًا شركة المنصور للسيارات المصنعة لماركة «OPTRA» بنهاية سبتمبر الحالى قد انتهت من تخصيص ٢٠٠ سيارة جديدة، وتستهدف نفس المعدل خلال أكتوبر ونوفمبر، وتكون الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر» المصنعة لماركة «TIGGO 3» قد وجهت للمبادرة ٣٦٠ سيارة جديدة تمهيدًا لتخصيصها خلال سبتمبر الحالى، إضافة إلى ٣٦٠ سيارة أخرى خلال أكتوبر، كما وجهت الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو» المنتجة لماركة «HYUNDAI» ٥٧٦سيارة جديدة تمهيدًا لتخصيصها خلال سبتمبر الحالي، بما يعادل ٦٠٪ من طاقتها الإنتاجية وقد تم تسليم ١٠٩ سيارات خلال شهر سبتمبر، وتستهدف ذات نسبة التخصيص خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، على ضوء ما يصل إليها من الشحنات المتوفرة من الشرائح الإلكترونية.

أضاف أن هناك تيسيرات جديدة فى نظام التقسيط بهذه المبادرة الرئاسية، حيث تم بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس إتاحة إمكانية قيام المواطن بسداد دفعة مالية مقدمة للسيارة الجديدة؛ بهدف تخفيض قيمة الأقساط الشهرية.

أوضح أن الموقع الإلكترونى للمبادرة: «www.gogreenmasr.com» يقوم تلقائيًا بقبول وحصر الطلبات التى تتضمن بيانات صحيحة من واقع مطابقتها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، وكذلك الطلبات التي تنطبق عليها شروط المبادرة، موضحًا أن إجمالى عدد الطلبات على الموقع الإلكترونى للمبادرة حتى الآن يتجاوز ٣٣ ألف طلب، وتم تخريد نحو ٧٠٠٠ سيارة متقادمة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا الشهر الماضى مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء شركات السيارات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، تم خلاله الاتفاق على قيام هذه الشركات بموافاة وزارة المالية بالجدول الزمنى لتخصيص السيارات للمواطنين المستوفين لكل الموافقات اللازمة بالمبادرة من جانب شركة السيارات والبنك، وبذل المزيد من الجهد لتدبير أعداد أكثر من السيارات الجديدة للمبادرة.

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز الودية بث مباشر اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ضربة قاضية تضرب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول قرار من إيهاب جلال بعد التعادل أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من إيهاب جلال بعد تعادل بيراميدز مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ ساعة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:02 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

05:10 م

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

04:00 م

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

07:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements