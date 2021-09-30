Advertisements

"بيسكوف": نسبة التطعيم في روسيا ضد كورونا ليست كافية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
وكالات
صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا لا تزال غير كافية.

وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الخميس:" إن نسبة التطعيم لا تزال غير كافية، وذلك في الوقت عندما خلق العمل المنتظم كل الظروف مع تقديم عدد كاف من اللقاحات لسكان البلاد".

وأكد أنه تم في روسيا نشر البنية التحتية الشاملة للتطعيم، مضيفا: "حقا، لم يتخذ عدد من المواطنين حتى الآن أي قرار حول ضرورية التطعيم. وهذا أمر سيء. وأرى أنه يجب علينا أن نواصل بشكل أكثر حيوية التأكيد أن الشيء الوحيد الذي ينقذ الحياة هو اللقاح".

وعبر بيسكوف عن اعتقاده أن خصائص جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم ستؤدي إلى أن تكون حياة الأشخاص غير الملقحين أقل راحة".

أخبار تهمك

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة قاضية تضرب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ ساعة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز الودية بث مباشر اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من إيهاب جلال بعد تعادل بيراميدز مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق خليجي يهدد بخطف علي معلول من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من إيهاب جلال بعد التعادل أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:02 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

05:10 م

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

04:00 م

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

07:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements