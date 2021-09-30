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تشكيل ليبيريا الرسمي أمام مصر في الظهور الأول لـ"كيروش"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:30 م
منتخب ليبيريا
منتخب ليبيريا
الفجر الرياضي
أعلن الجهاز الفني لمنتخب ليبيريا تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة مصر بعد قليل على ملعب برج العرب.

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبيري وديا بعد قليل، قبل المواجهتين المنتظرتين أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وضمت التشكيلة كل من:

في حراسة المرمى: الفارشيكا

في خط الدفاع: الفين ماركونيل ، سامب بنى سون ، كارلوس وليمون ، كيلفى بارسلى 

في خط الوسط: ردورلى دوم ، سام جاكسون ، تيرى ساكور ، بق بنايه 

في خط الهجوم: فوريله دنيس ، فرد بروكس .

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