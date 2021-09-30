عاجل.. الموت يفجع الفنان عمرو رمزي





وكتب "رمزي" قائلا: "البقاء لله أمي في رحاب الله"، ولم يكشف عن تفاصيل الجنازة وموعدها أول العزاء حيث اكتفى بالإعلان عن الوفاة.





ونعى وفاة والدة الفنان عمرو رمزي عدد من الفنانين، وذلك من خلال خاصية التعليقات، على المنشور الذي أعلن من خلاله وفاة والدته.





يذكر أن عمرو رمزي اشتهر من خلال تقديمه برنامج مقالب، والذي استضاف من خلاله عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا حينها.

أعلن الفنان عمرو رمزي، وفاة والدته، اليوم الخميس وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".