تدشين الهوية البصرية لجامعة نجران









دشَّنَ رئيس جامعة نجران، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري اليوم الهوية البصرية للجامعة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها ،وذلك على مسرح الرئيس بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أن فكرة الشعار للهوية البصرية ، مزجت بين عنصرين رئيسن، هما الانتماء للوطن من خلال تشكيله بالسيفين والنخلة، والتعليم الجامعي من خلال تشكيله بالكتاب المفتوح مضافاً لها اسم المنطقة ممثلًا بحرف النون، وفي أعلاه قمة النخلة والتي ترمز إلى منطقة نجران بمحافظاتها السبع، إضافة إلى اللون الأزرق الثقيل ويرمز للعلم والرسمية والقوة، واللون الذهبي العتيق الذي يرمز للأصالة ويدل على عراقة المنطقة وأصالتها ومجاورتها لأطراف الربع الخالي، وكذلك الخط الكوفي الذي يحاكي خط المصحف القديم ، مع خط مميز باللغة الإنجليزية لاسم الجامعة.

وأكد عميد عمادة تقنية المعلومات، الدكتور محسن حكمي، أن الهدف من الهوية البصرية هو عكس الصورة الحديثة للجامعة ومواكبة التطوير الذي تشهده.