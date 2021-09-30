حسن شاكوش يفجر مفاجأة جديدة بعد قرار إيقافه من النقابة (فيديو)

حسن شاكوش

هاني شاكر



في ناس بتخش تولع الدنيا".







وتابع "شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المشكلة كانت قاصرة بينه وبين الفنان رضا البحراوي، ولا يعلم سبب دخول الفرق الموسيقية في هذه المشكلة، معقبًا: "الفرق الموسيقية افتكروا إني بغلط فيهم، أنا اعتذرت عن غلطتي في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف: "الفنان هاني شاكر رئيس نقابة الموسيقيين على رأسي من فوق، واحنا غلطانا واعتذرنا وتأسفنا في النقابة، وقولنا إن ما ينفعش تحدث أي خلافات أمام الجمهور، هجوم الجمهور عليا مفتعل من قبل البعض، و