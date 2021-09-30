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حسن شاكوش يفجر مفاجأة جديدة بعد قرار إيقافه من النقابة (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:41 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
كساب احمد
قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إنه تقدم التماسًا لنقابة الموسيقيين على قرار إيقافه، وينتظر النظر في الالتماس، معقبًا: "أنا تحت أمر النقابة في أي قرار".

حسن شاكوش 
وتابع "شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المشكلة كانت قاصرة بينه وبين الفنان رضا البحراوي، ولا يعلم سبب دخول الفرق الموسيقية في هذه المشكلة، معقبًا: "الفرق الموسيقية افتكروا إني بغلط فيهم، أنا اعتذرت عن غلطتي في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".

هاني شاكر
 وأضاف: "الفنان هاني شاكر رئيس نقابة الموسيقيين على رأسي من فوق، واحنا غلطانا واعتذرنا وتأسفنا في النقابة، وقولنا إن ما ينفعش تحدث أي خلافات أمام الجمهور، هجوم الجمهور عليا مفتعل من قبل البعض، وفي ناس بتخش تولع الدنيا".


الكلمات المفتاحية

هاني شاكر نقابة الموسيقيين حسن شاكوش

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