تصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم الخميس، الموافق 30 سبتمبر تريند محرك البحث الشهر جوجل، عقب سفره إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية.





شيخ الأزهر أحمد الطيب





وشغلت حالة شيخ الأزهر أحمد الطيب الصحية اهتمام الرأي العام المصري والعربي والإسلامي، نظرا للمكان الكبيرة التي يتمتع بها فضيلته، إلى جانب الشعبية الجارفة التي يحظى بها.





شيخ الأزهر أحمد الطيب مطلوب





وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تطورات حالة شيخ الأزهر أحمد الطيب الصحية، من أجل الاطمئنان على صحة فضيلته الذي غادر إلى رحلة سفر لألمانيا.





تطورات حالة شيخ الأزهر أحمد الطيب الصحية





وأوضح الشقيق الأكبر لـ شيخ الأزهر أحمد الطيب الشيخ محمد الطيب أن شقيقه بخير ولا صحة لما تردد عن مرضه أو تعرضه لعمليات جراحية، في رسالة طمأن بها محبيه.





شيخ الأزهر أحمد الطيب بحالة جيدة





وقال شقيق شيخ الأزهر أحمد الطيب إنه اعتاد منذ تولي شقيقه مشيخة الأزهر من 10 سنوات على ظهور الأكاذيب، إن كان من جاهل أو حاقد، على حد قوله.





شيخ الأزهر أحمد الطيب بخير





وأضاف شقيق شيخ الأزهر أحمد الطيب: "شيخ الأزهر لم يجر أي عمليات جراحية كما زعم البعض "، نافيا كل ما تردد من أقاويل حول هذا الأمر.





سفر شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى ألمانيا





وأشار شقيق شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى أنه كان لديه 3 مؤتمرات في إيطاليا، واستغل تواجده في إيطاليا، ليسافر بعدها إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية.





شقيق شيخ الأزهر أحمد الطيب





وأكد شقيق شيخ الأزهر أحمد الطيب أنه يتواصل مع فضيلته بشكل يومي، وبعث رسالة طمأن بها محبيه قائلاً: "شيخ الأزهر يجري فحوصات على العمود الفقري في ألمانيا".





فحوصات أجراها شيخ الأزهر أحمد الطيب





وأجرى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في إحددى مستشفيات ألمانيا المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى هناك.



