إثيوبيا تطرد 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، أن إثيوبيا تطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، وذلك بعد يومين من تحذير منسق الإغاثة بالأمم المتحدة لمئات الآلاف من الأشخاص في منطقة تيجراي الشمالية من المحتمل أنهم يعانون من المجاعة بسبب الحصار الحكومي للمساعدات، وفقًا لوكالة "رويترز".



