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إثيوبيا تطرد 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، أن إثيوبيا تطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، وذلك بعد يومين من تحذير منسق الإغاثة بالأمم المتحدة لمئات الآلاف من الأشخاص في منطقة تيجراي الشمالية من المحتمل أنهم يعانون من المجاعة بسبب الحصار الحكومي للمساعدات، وفقًا لوكالة "رويترز".

وفي الوقت نفسه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه مصدوم من إعلان إثيوبيا 7 من موظفي الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية".

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