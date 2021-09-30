موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين





ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مباراة قوية تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الأهلي، غدًا الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويعتلي الإتحاد صدارة جدول ترتيب برصيد 13 نقطة، حصدهم من 6 مباريات. فاز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة، وهزم فالأخرى.





فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث عشر، برصيد 5 نقاط، جمعهم من 6 لقاءات، لم ينجح في تحقيق الفوز في أي منها، فيما تعادل في 5 مباريات، وهزم في مباراة واحدة.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرين دقيقة بتوقيت السعودية، والتاسعة وعشرين دقيقة بتوقيت الإمارات.



