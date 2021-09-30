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مي كساب مطلوبة على جوجل عقب نجاح حكايتها

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:49 م
مي كساب
مي كساب
تصدرت الفنانة مي كساب اليوم الخميس، الموافق الـ30 من سبتمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول صور لها رفقة زوجها أوكا.

مي كساب مطلوبة على جوجل

واحتفلت مي كساب بنجاح آخر أعمالها حكاية "عقبال عوضك" ضمن مسلسل "زي القمر" الذي عرض في الآونة الأخيرة، مع زوجها مطرب المهرجانات الشهير "أوكا".

صورة مي كساب وأوكا

وشاركت مي كساب صورة لها على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مع زوجها أوكا، وعلقت عليها: "العوض مش بس في الجواز، العوض في الرزق والصحة والنجاح والأولاد والأهل والأصدقاء".

تعليق مي كساب

وأضافت مي كساب في صورتها مع أوكا: "كل ده عوض من الدنيا ومنحة من رب العالمين، عوضنا لو إحنا اللي بنختاره لنفسنا أكيد أكيد مش هيكون في حلاوة النصيب اللي ربنا شايلهولنا بعدين بس إحنا مستعجلين عليه".

آخر أعمال مي كساب

وشاركت النجمة مي كساب في بطولة حكاية "عقبال عوضك" مع مجموعة من ألمع النجوم، على رأسهم الفنانة القديرة هالة فاخر ومحمد جمعة وأحمد جمال سعيد.


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