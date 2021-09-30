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الاتحاد الأوروبي: نعمل لاتسئناف المفاوضات النووية قريبا مع إيران

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
د ب أ
أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، مواصلة العمل على استئناف المفاوضات في فيينا بشأن برنامج إيران النووي.

وقال بوريل، في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية  القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الدوحة اليوم، إنها "لحظة مهمة وسنواصل العمل سوية لاستئناف المفاوضات في فيينا".

وأضاف "كلانا يعرف أن إيران مستعدة للعودة لاستئناف المفاوضات، ولكن لابد أن يتحقق ذلك في أسرع وقت ممكن"، موضحاً أنه تحدث إلى وزير خارجية إيران بأنهم سوف يستأنفون المفاوضات قريباً.

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