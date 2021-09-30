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روما يسحق سيسكا صوفيا بالخسمة في بطولة المؤتمر الأوروبي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:00 م
روما
روما
وكالات
اكتسح روما الإيطالي ضيفه سيسكا صوفيا البلغاري 5 / 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقدم الفريق البلغاري في الدقيقة العاشرة عن طريق كاري، قبل أن يدرك لورينزو بليجريني التعادل لروما في الدقيقة 25، ثم أضاف ستيفان الشعراوي الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 62 سجل بيلجريني الهدف الثاني له والثالث لروما، فيما أضاف جانلوكا مانشيني الهدف الرابع في الدقيقة 82، ثم اختتم تامي أبراهام خماسية فريقه في الدقيقة 84.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز بودو جيلمت النرويجي على زوريا لوجانسك الأوكراني 3 / 1.

وفي المجموعة الرابعة تعادل راندرس الدنماركي مع ألكمار الهولندي 2 / 2، وفاز يابلونيتس التشيكي على كلوج الروماني 1 / صفر.

وفي المجموعة الثانية فاز بارتيزان بيوجراد الصربي على أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي 2 / صفر.

يذكر أن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، هى مسابقة ثالثة ينظمها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ( يويفا) سنويا بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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