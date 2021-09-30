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تعرف على صفقات فاركو في الميركاتو الصيفي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:01 م
صفقات فاركو
صفقات فاركو
أمل الحلفاوي

أبرم مجلس إدارة نادي فاركو، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، 19 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك استعدادًا للموسم الجديد من دوري الأضواء والشهرة.

ويسعى نادي فاركو إلى الظهور بشكل قوي خلال الموسم الأول له في تاريخه في الدوري المصري الممتاز.

وتعاقد فاركو مع الجزائري رزقي حمرون قادمًا من شبيبة القبائل الجزائري، ومحمد فؤاد قادمًا من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري قادمًا من الصفاقسي التونسي.


بالإضافة إلى محمود عماد لاعب خط وسط بتروجت، وعبدالله بكري ومحمود حمادة ثنائي بيراميدز، وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامي صبري مدافع إنبي، وأحمد الصغيري لاعب أسوان.

فضلًا عن علاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي، ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ، وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي، ومحمد صبحي حارس مرمى الزمالك، وعمرو جمال مهاجم الطلائع، والسوداني سيف تيري.

ويضاف إليهم، الظهير الأيمن أحمد محمود، والمدافع ياسين مرعي، لاعبا فريق الشباب بنادي الزمالك، وصبري جاد، حارس مرمى نادي الجونة، وزياد طلبة مهاجم فريق المقاولون العرب مواليد 2001.

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