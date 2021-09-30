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ريال سوسيداد يتعادل مع موناكو في الدوري الأوروبي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:01 م
ريال سوسيداد
ريال سوسيداد
وكالات
تعادل ريال سوسيداد الإسباني وموناكو الفرنسي بهدف لمثله، في لقاء الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية، من دور مجموعات الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج"، الذي احتضنه اليوم الخميس ملعب (أنويتا).

وتقدم لموناكو أكسيل ديساسي في (ق16)، وعادل ميكيل مورينو الكفة لأصحاب الأرض في (ق53).

وبتعادل الفريقين، احتل موناكو وصافة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، بينما جاء ريال سوسيداد في المركز الثالث، برصيد نقطتين.

وفي مباراة أخرى، انتصر بي إس في آيندهوفن الهولندي على شتورم جراتس النمساوي، بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (يو بي سي أرينا).

وافتتح إبراهيم سنجاري التسجيل للضيوف في (ق32)، وأضاف الثاني زميله إيران زاهافي في (ق51)، وقلص الفارق لأصحاب الأرض جون جورينك ستانكوفيتش في (ق55).

وجاء هدف آيندهوفن الثالث عن طريق فيليب ماكس في (ق74)، وأحرز الهدف الرابع يورب فيرتيسين في (ق78).

وبانتصاره، اعتلى آيندهوفن صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما تذيل جراتس ترتيب المجموعة بخساراته الثانية تواليا.

الكلمات المفتاحية

موناكو ريال سوسيداد ريال الدوري الأوروبي

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