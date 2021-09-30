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ديشامب يعلق على إمكانية إقامة المونديال كل عامين

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:00 م
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
وكالات
قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشان، إن مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإقامة كأس العالم كل عامين سيقلل من أهميتة البطولة.

ويرغب "فيفا" بقيادة الفرنسي أرسين فينغر، رئيس لجنة تطوير كرة القدم العالمية، في تغيير شكل كأس العالم بحيث تقام البطولة كل عامين.

ومن شأن المقترح الذي قدمه مدرب آرسنال السابق أن يتسبب في العديد من المشاكل بالنسبة للاعبين في المنتخبات، والذين لديهم جدول مزدحم بالفعل بالمباريات مع النادي والمنتخب.

ومع ذلك، فإن الاتحادين الأوروبي "يويفا" والأمريكي الجنوبي "كونميبول" لكرة القدم أعلنا موقفهما الرافض لتلك الفكرة، فيما حذر ديشان من أن تلك الفكرة قد تقلل من قيمة الحدث، رغم أن أن أي تغيير في الفكرة لن يأتي خلال فترة عمله مع منتخب فرنسا.

وقال ديشان الذي حقق كأس العالم عام 1998 كلاعب وعام 2018 كمدرب في حديث مع الصحافيين اليوم الخميس: "لكي أكون صادقاً فإنني أشعر بأن فكرة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين تقلل من أهمية البطولة".

وأضاف: "ذلك أفضل ما يمكنني التفكير به، ليس لدي كل التفاصيل الدقيقة بشأن الأمر، كما أنني لست خبيراً لكن حتى الآن، فإن إقامة البطولة كل أربعة أعوام هو شيء جيد للغاية، لقد أعتدنا على ذلك".

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