حسن شاكوش يكشف تفاصيل خلافه مع رضا البحراوي(فيديو)





قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إن البعض حزين من تصالحه مع الفنان رضا البحراوي، موجهًا اعتذاره للجمهور: "المشكلة اللي حصلت مع البحراوي لن تتكرر مرة أخرى، ودي أول مشكلة ليا، عمري في حياتي ما تكلمت عن أحد، وكنت بمسع شتمتي بنفسي، وباخد بعض وامشي عشان المكانة اللي انا فيها دلوقتي".



وعلق "شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، على بيان النقابة بعدم وجود "شاكوش" مرة أخرى في المستقبل"، قائلًا: "أنا تحت أمر النقابة، واللي هما شايفينه".



وعن استعداده لدفع الضرائب المفروضة على قنوات اليوتيوب، قال "شاكوش": "الحمد لله الضرائب عندي خلصانة، انا الحمد لله مظبط كل حاجة، والدنيا معايا تمام في الضرائب بفضل الله".





