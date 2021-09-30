وزير الاتصالات: مبادرة مصر الرقمية تستهدف بناء جيل جديد قادر على العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات (فيديو)

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تفاصيل توقيع اتفاقية تعاون لمنح درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي من جامعة بوهانج الكورية، قائلا إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مبادرة بناة مصر الرقمية.



وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن بناة مصر الرقمية تستهدف بناء جيل جديد من شبابنا القادر على العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكفاءة من خلال إتاحة منحة مجانية للشبابنا.



وأوضح ان المنحة تشمل ماجستير عملي وتدريب في الشركات العالمية العاملة في مصر، وتدريب مكثف على المهارات اللغوية بهدف خلق جيل جديد متكامل المهارات، مؤكدا أن هؤلاء الشباب سيكونوا قادرين على نقل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نقلة نوعية.

