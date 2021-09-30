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"غرفة الشارقة" وإقليم أومبريا الإيطالي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سعادة دوناتيلا تيسي رئيسة إقليم أومبريا الإيطالي التي تزور إمارة الشارقة على رأس وفد رفيع المستوى فرص التعاون الاقتصادي بين المؤسسات الاستثمارية العاملة في الشارقة ونظيراتها الإيطالية وسبل دعم الشراكات بين الجانبين في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وبحث سبل تعزيز العلاقات في المجالات الثقافية والعلمية والأكاديمية والتكنولوجية.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الوفد الإيطالي اليوم بمقر الغرفة بحضور فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة.

وناقش اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الشارقة والإقليم الإيطالي إلى مراحل تحقق تطلعات القطاع الخاص لدى كل جانب وتسهم في بناء مزيد من جسور التواصل والتعاون على مختلف الصعد بين البلدين الصديقين وبحث تفعيل المشاركة في المعارض والفعاليات في كل جانب إلى جانب التأكيد على التعاون في المجال الثقافي والأكاديمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك في ضوء التوجه المشترك إلى تعزيز تلك القطاعات ما يؤسس لتعاون بنّاء ومثمر في المستقبل.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن إمارة الشارقة تربطها علاقات وثيقة وتاريخية مع إيطاليا قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في العديد من المجالات لاسيما الثقافية منها ..مؤكدا حرص غرفة الشارقة على تعزيز التعاون مع الإقليم الإيطالي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واشار إلى أن مجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين كثيرة ومتنوعة حيث توجد في الشارقة أكثر من 4000 فعالية محلية وإقليمية وعالمية جاذبة إلى جانب موقعها الجغرافي الإستراتيجي وقربها من دول منطقة الخليج والعالم وامتلاكها بيئة مثالية للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية بالإضافة إلى كونها مقرا للبحث العلمي والأكاديمي وتضم كبرى الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن للغرفة برامج متنوعة في هذا الشأن كما ترعى العديد من المبادرات الخاصة بتشجيع البحث العلمي والابتكار إلى جانب إرسال البعثات والوفود إلى دول العالم لتعزيز علاقات الشراكة بين مجتمع الأعمال المحلي والعالم والاطلاع على الثقافات المختلفة.

وأعرب العويس عن اهتمام الغرفة بإيجاد منصة مشتركة لتطوير العلاقات بين الشارقة والإقليم الإيطالي وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات بين الطرفين وأهمية تحفيز شركات القطاع الخاص المحلي ونظيره الإيطالي على المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام لدى الجانبين مقترحا فكرة تنظيم ملتقى سنوي في الشارقة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة و إيجاد مجالات للتعاون في مختلف القطاعات الأخرى التي تجمع البلدين الصديقين.

من جانبها أعربت سعادة دوناتيلا تيسي عن سعادتها بهذه الزيارة لإمارة الشارقة التي افتتحت بها زيارتها إلى دولة الإمارات بعد تسلمها مقاليد الحكم وذلك انطلاقا من السمعة الرائدة التي تتمتع بها الشارقة على كافة الأصعدة خاصة الجانب الثقافي وتعزيز اقتصاد المعرفة وإثراء صناعة الكتاب والثقافة من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب ثالث أكبر معرض في العالم إلى جانب الزخم الكبير للفعاليات التي تثري المشهد الثقافي في الإمارة ..لافتة إلى أن إقليم أومبريا الإيطالي وبالرغم من صغر مساحته إلا أن تاريخه الثقافي والمعرفي عريق خاصة مع امتلاكه واحدة من أقدم الجامعات الإيطالية التي يعود تأسيسها إلى نحو 700 عام.

وأعربت عن رغبة بلادها في إيجاد قنوات مشتركة مع الشارقة من بوابة الغرفة لتأسيس استثمارات متنوعة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات موجهة دعوة للغرفة لزيارة الإقليم والتعرف عن كثب على الواقع الاقتصادي والمشهد الثقافي وتبادل المعرفة والمعلومات وتأسيس علاقة متناغمة مع الشارقة بالإضافة إلى زيارة الجناح الإيطالي في معرض إكسبو دبي 2020.

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