وزير خارجية ليبيريا يزور صندوق أبوظبي للتنمية

استقبل سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وفداً من جمهورية ليبيريا برئاسة سعادة دي ماكسويل ساه كيمايه، وزير الخارجية، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع التنموية ودور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيريا.





وقال سعادة محمد سيف السويدي: "إن زيارة وزير خارجية ليبيريا والوفد المرافق تعد فرصة مهمة للتباحث في كافة المجالات لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين"، مشيراً إلى أن الصندوق وحكومة ليبيريا يحرصان على توطيد علاقات التعاون المشترك التي بدأت منذ عام 2019 عندما مول الصندوق أول مشروع تنموي لتطوير الخدمات الاجتماعية في ليبيريا.





وأشار إلى أهمية العلاقات التي تربط الصندوق مع العديد من الدول الأفريقية، حيث نحرص على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الأساسية والتي من شأنها أن تعمل على تحسين جودة حياة السكان والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول المستفيدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





من جانبه، عبر سعادة دي ماكسويل ساه كيمايه، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على ما يقدمه من مساعدات تنموية لبلاده، مشيداً بما حققه الصندوق من إنجازات في مجال تمويل المشاريع التنموية، إضافة إلى جهوده في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول النامية.





وأضاف: "نسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات المشتركة مع صندوق أبوظبي للتنمية والنظر في دراسة الفرص التنموية المتاحة والتي من شأنها أن تساهم في تطوير وانتعاش قطاعات استراتيجية ذات أولوية لحكومة ليبيريا بما ينعكس بشكل مباشر على تنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد".





يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية مول مشروعين في جمهورية ليبيريا، شملا قطاعي الخدمات الاجتماعية والطاقة المتجددة، وبلغت قيمتهما الاجمالية حوالي 48 مليون درهم.