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"صحة الدقهلية": نجاح عملية قيصرية لسيدة مصابة بالكورونا بمستشفى بلقاس

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:57 م
الفريق الطبي
الفريق الطبي
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مساء اليوم الخميس، عن نجاح فريق طبي في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل بالشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا.

وعلى الفور تمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة الولادة القيصرية لإنقاذ حياة الأم والجنين بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للحفاظ على الفريق الطبي والحفاظ على سلامة الأم والجنين وتمت الولادة تحت تاثير مخدر نصفي وتفيد التقارير المبدأية للحالة بسلامة الأم والجنين وانهما بحالة مستقرة حيث عادت الام للعناية المركزة فور ولادتها.

كما تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

الطاقم الطبي الدكتور محمود سليمان أخصائي النسا، الدكتور أحمد يحى طبيب مقيم النسا، الدكتور أحمد حسان طبيب مقيم نسا، التخدير الدكتور حمدى الموجى، أخصائي التخدير،التمريض مس صفاء، مس ضحى احمد.

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