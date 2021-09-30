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المستشار حسين فتحي: هذه شروط التعيين في هيئة قضايا الدولة (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:59 م
المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة
المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة
شيماء حسن
قال المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن التقدير والكفاءة هما المعياران الوحيدان للتعيين في هيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم قبول التعيين من جميع كليات الحقوق على مستوى الجمهورية.

التعيين في هيئة قضايا الدولة 
وأضاف "فتحي" في حوار خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك زيادة في أعداد كليات الحقوق على مستوى الجامعات المصرية حتى تم إضافة كلية حقوق في الأكاديمية البحرية والجامعة الألمانية.

المرأة في هيئة قضايا الدولة
وأشار إلى أنه يتم قبول الطلبة من كل جامعة وفق لأعداد الطلاب فيها، مؤكدًا أن نسبة تعيين المرأة في هيئة قضايا الدولة مرتفعة ويراعى في تعيينها أن يكون متوافق لمحل إقامتها ولاسيما وأن هناك فروع للهيئة في جميع المحافظات.

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هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين فتحي

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