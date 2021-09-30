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وزير الثقافة يلتقي بوزيرة الثقافة المصرية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


  
التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة في الرياض اليوم، بمعالي وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وذلك على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يقام في "واجهة الرياض" كأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة.
ورحب سموه في بداية اللقاء بنظيرته المصرية، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية مصر في ظل ما يربط الشعبين الشقيقين من روابطٍ ثقافية متجذرة عبر التاريخ، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتعزيز دور الكتاب كوعاءٍ ثقافي هام.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم هذا القطاع بين البلدين الشقيقين.

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وزير الثقافة

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