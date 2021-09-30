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قنا يستقبل المنيا في إفتتاح مباريات دوري القسم الثاني للموسم الجديد

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
سالم خليل


يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، ضيفا على فريق نادي قنا في الثانية والنصف من عصر السبت 2 أكتوبر ، في المباراه التي سيشهدها ملعب قنا، وذلك في افتتاح مباريات دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد للموسم الكروي الجديد 2021\2022.

الفريق المنياوي، تحت قيادة شديد قناوي، يسعي لتحقيق نتيجه ايجابيه خارج ملعبه، خاصه بعد أن خاض عده لقاءات وديه، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، كما يسعى الفريق القناوي لاستغلال عامل المفاجآت في البداية واقتناص الثلاث نقاط .

وكان نادي المنيا قد خاض 8 مباريات وديه، استعدادا للموسم الكروي الجديد، حيث تمكن من الإنتصار في 5 مباريات، علي كل من ناصر الفكرية بنتيجه هدفين لهدف، وعلي فريق مركز شباب سمالوط بخماسية نظيفة، وعلي فريق البداري بهدفين مقابل هدف، وعلي فريق القوصية بثلاثية نظيفة، وهذه المباريات شهدها ملعب نادي المنيا الرياضي، كما فاز علي فريق الإعلاميين بثلاثه أهداف لهدف في معسكر القاهره، وتعادل في لقاءين مع كل من مركز شباب ناصر ملوي علي ملعب نادي المنيا الرياضي، ونجوم المستقبل بمعسكر القاهره، وكل منهم بهدف لكل فريق، وخسر في لقاء وحيد أمام الترسانه بمعسكر القاهره الأخير بهدفين نظيفين.


وفي المقابل تعاقد قنا مع مجموعة لاعبين جدد وخاض بعض التجاري الودية لتحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد .

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