عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك





كشف مصدر بنادي الزمالك آخر تطورات أزمة منع النادي الأبيض من القيد لمدة فترتين على ضوء القضايا المرفوعة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.





أزمة منع القيد في الزمالك





وأوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء أرسلوا خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل رفع الإيقاف عن النادي في الفترة المقبلة و تسجيل الصفقات الجديدة.





وتابع المصدر أن الزمالك استند إلى 3 أمور في خطابه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الإيقاف موضحا أن الخطاب تضمن البند الأول عدم تحريض الإدارة البيضاء لحسام أشرف للتوقيع لناد آخر من الأساس وإثبات حسن النوايا.





وأكمل المصدر أن البند الثاني الذي استند إليه مسؤولي الزمالك هو المصالحة والتسوية التي تمت مع الأكاديمية الكاميرونية حيث دفع الزمالك قيمة الغرامة كاملة وهي 220 ألف دولار.





وأتم المصدر موضحا أن البند الثالث الذي اعتمد عليه الزمالك في الخطاب الموجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم هو إرسال التسويات التي تمت مع بعض المدربين واللاعبين مؤخرًا للتأكيد على رغبة النادي في إنهاء كافة الأزمات.



