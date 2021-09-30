كلوب: متشوق لزيادة الجماهير في ملعب الأنفيلد

لا يطيق مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، الانتظار لرؤية المزيد من المشجعين يحفزون الأجواء داخل ملعب أنفيلد، حيث وضع النادي حجر الأساس في مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمعقله التاريخي إلى أكثر من 61 ألف متفرج.





وانضم كلوب إلى الحفل الذي أقيم اليوم الخميس، للاحتفال رسمياً ببدء عملية التوسع، والذي حضره أيضاً أسطورتا الفريق الأحمر السير كيني دالغليش والويلزي إيان راش.





من المقرر إضافة 7000 مقعد في جناح أنفيلد رود، الذي من المتوقع أن يكتمل مع انطلاق موسم 2023-2024.





ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) تصريحات لكلوب، الذي قال: "كل شيء أفضل مع الجماهير، لا أستطيع أن أتخيل الأجواء مع تواجد 61 ألف مشجع في المدرجات، نحن نحب الفكرة".





وأضاف كلوب: "مع التاريخ الرائع لهذا النادي، من المذهل أننا نبني المستقبل أيضاً".



