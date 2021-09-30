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انفينكس تطلق هاتفها الجديد "ZERO X Pro" بكاميرا تلسكوبية تعمل بوضعية "Super Moon"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أطلقت اليوم شركة Infinix العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا، هاتفها الذكي الجديد من سلسلة هواتف ZERO X، تحت اسم ZERO X Pro، في حدث أقيم بمقر المرصد الفلكي في القطامية، بالقاهرة، لإجراء تجربة تصوير القمر بالهاتف الجديد ZERO X Pro، حيث تم تصوير القمر بوضوح بعد التقاط صورة تصل كفاءتها للصورة الملتقطة للقمر باستخدام جهاز التلسكوب، وبحضور ممثلي الشركة ومدير المرصد ، وأنتيكا المصور الفوتوغرافي، وتم إطلاق هاتف ZERO X Pro تحت شعار (See Beyond)، وذلك تعبيرا عن اتساع قاعدة مستخدمي الهاتف بفضل التقنيات الرائدة التي تساعد المستخدمين العاديين من التحليق بين جنبات الفضاء الخارجي، حيث يتوفر الإصدار الجديد في ثلاث ألوان مختلفة هم (الأسود، والفضي والبني).
انفينكس تطلق هاتفها الجديد ZERO X Pro بكاميرا تلسكوبية تعمل بوضعية Super Moon
كما أعلنت Infinix أن الهاتف يعتبر تمهيد لعصر جديد من تكنولوجيا الهواتف المحمولة، بسبب  إمكاناته المعبرة والمستلهمة من محاولات البشر لاكتشاف الفضاء والوصول إلى القمر، ومحاولاتهم التعرف عن قرب على علوم الفلك والتكنولوجيا الحديثة أعتماداً على العديد من التقنيات المبتكرة التي يوفرها الهاتف، إذ جاء هاتف ZERO X Pro الجديد، بعدد من الإمكانيات والمواصفات وأهمها التقنيات البصرية غير المسبوقة مثل الكاميرا فائقة الوضوح بقدرة 60X periscope، والتي تعتمد على خوارزمية الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم Galileo Algorithm Engine -وهي ميزة برمجية تقوم بتحسين الصور ومعالجتها والضبط التلقائي للإضاءة والألوان ومناطق الظلال وهو ما  يتيح التقاط صورة عالية الدقة للقمر- حيث يمكن لمستخدمي الهاتف الجديد التقاط صورة واضحة للقمر باستخدام وضعية "Super Moon Mode" مع الكاميرا الرئيسية والتي تبلغ دقتها 108 ميجابكسل.
انفينكس تطلق هاتفها الجديد ZERO X Pro بكاميرا تلسكوبية تعمل بوضعية Super Moon
ما توجد عدسة ماكرو عريضة الزاوية بدقة 8 ميجا بكسل في الجزء الخلفي من الهاتف والتي يمكنها التقاط صور من مسافات قريبة وملاصقة للكاميرا بزاوية رؤية تصل إلى 120 درجة، ويمكن لزاوية المشاهدة الأوسع أن تستوعب المزيد من المحتوى عند التبديل إلى وضع الماكرو، بحيث يمكن تصوير الأشياء عن قرب وتكون التفاصيل مرئية بوضوح وهي ميزة تتيح التقاط الصور لأغراض علمية مثل تصوير الحشرات والكائنات الدقيقة.
 
وبطبيعة الحال فإن الجهاز يدعم فتح بصمة الشاشة، وهو أمر مريح للغاية وأيضا فقد تم تجهيز ZERO X PRO بمعالج MediaTek المتطور، والذي يستخدم بنية ثمانية النواة ويدمج زوجًا من وحدات المعالجة المركزية، والتي تعمل بسرعة تصل إلى 2.05 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ستة وحدات معالجة مركزية عالية الكفاءة من نوع Cortex-A55 وذراع مطور Mali-g76 MC4، الهاتف سيتم تزويده مستقبلا  بأحداث نظام تشغيل لهواتف الأندرويد وهو XOS 10.
انفينكس تطلق هاتفها الجديد ZERO X Pro بكاميرا تلسكوبية تعمل بوضعية Super Moon
وكانت شركة Infinix  قد وقعت سبتمبر الجاري شراكة عالمية مع مرصد جرينيتش الملكي في لندن، ضمن سعيها لتطوير العلم والابتكار واستحداث تقنيات جديدة تساعد في تقريب الجمهور بشكل كبير من علوم الفلك والفضاء وتسهيل عملية دراستها، حيث أعلنت أن هاتف ZERO X Pro الذكي كان قد استمد جزء كبير من الإلهام من الاكتشافات البشرية ؛ بدءا من الخطوات الأولى للبشر على سطح القمر، وصولا إلى الرحلات غير العادية والرحلات الفضائية الكونية.

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